Venlonaar besmeurde vriendin in Overloon met meel en ei, stompte haar en vernielde haar spullen

Enorme stijging coronabe­smet­tin­gen in Brabant na carnavals­pe­ri­o­de: verdrievou­di­ging in week tijd

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is afgelopen week meer dan verdrievoudigd in Brabant. Het RIVM meldt dinsdag dat er 107.049 besmettingen na de carnavalsperiode bij zijn gekomen.

8 maart