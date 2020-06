Verdachte asielzoeker bekent tonprater Frank Schrijen te hebben gedood, maar spreekt moord tegen

In de woning van Schrijen is volgens hem ongewild een handgemeen ontstaan, dat Frank Schrijen uiteindelijk het leven kostte. De uit de hand gelopen ruzie gebeurde op woensdag 26 februari. Schrijen werd pas vier dagen later op zondag dood door vrienden gevonden.



De 26-jarige verdachte blijft langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag beslist. De verdachte was zelf niet aanwezig op de eerste zitting in zijn strafproces. Zijn afwezigheid had vooral te maken met de coronamaatregelen en ook omdat zijn zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld, aldus zijn advocaat Kirsten Valkeneers.



,,Hij werkt mee aan het onderzoek, maar spreekt tegen dat hij dit opzettelijk heeft gedaan. Er is volgens mij eerder sprake van noodweer’’, aldus Valkeneers.