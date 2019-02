Verdachte van ingooien ruit in Boxmeer komt met breekijzer op agenten af

Klassikaal onderwijs? Het dorp Overloon mag het zeggen

7:15 OVERLOON - Krijgen de leerlingen van de Josefschool in Overloon in de toekomst weer klassikaal onderwijs? Of krijgen ze een onderwijsvisie voorgeschoteld waarbij ze zelf kunnen bepalen waar ze op een schooldag hun energie in willen steken? Of het een van deze uitersten wordt, is de vraag. Wel is het zo dat het hele dorp de visie van de school mag bepalen. Ouders, toekomstige ouders, opa's, oma's, verenigingen en plaatselijke ondernemers kunnen hun mening geven.