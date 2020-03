Verdachte van moord op tonprater Boxmeer blijft vastzitten

Onrustige nachten voor sproeiende fruitte­lers: ‘Van slapen komt niet veel terecht’

24 maart SAMBEEK - ,,Het was 15 graden in februari. Toen voorspelde ik al dat het in maart zou gaan vriezen.” Chris Stevens uit Sambeek kreeg gelijk. En dus is hij al een paar nachten zijn appelbomen aan het sproeien om te voorkomen dat de bloesem bevriest.