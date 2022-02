Vermeende joyriders opgepakt na lange achtervolging, bestuurder onder invloed van drugs

Drugs in het verkeer is aan de orde van de dag: ‘Veel jongeren denken dat ze toch niet gepakt worden’

NIJMEGEN - De 35-jarige man die zondagavond onder invloed van drugs een ernstig ongeluk veroorzaakte op het Keizer Karelplein in Nijmegen is helaas geen uitzondering op de regel. Volgens Tom Plaum van TeamAlert, een organisatie die jongeren attendeert op verkeersveiligheid, is drugsgebruik in het verkeer een groot probleem.

31 januari