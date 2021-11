Vernederen en mishandelen met zweep en riek: kungfu-leraar René L. krijgt dertig maanden cel

René L. wordt beschuldigd van diverse mishandelingen, dreigen tot zwaar mishandelen en doodsbedreiging in de tijd dat hij kungfu-leraar was in een leefgemeenschap in onder andere het Limburgse Kessel. In de periode 2009 tot 2018 had hij leiderschap over een kungfu-school, die ooit in een sportschool in Boxmeer begon en ook in Nijmegen standplaatsen heeft gekend.