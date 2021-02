Vernielingen in Vierlingsbeek: jongeren maken ruitenwissers stuk en trekken planten uit de grond

Acteur Mike Weerts doet oproep aan Rutte: ‘Komt er een Brabants kwartierke bij de avondklok?’

21 januari OVERLOON - Een ‘Brabants kwartierke', zodat Brabanders die iets te laat nog op straat lopen niet direct een boete krijgen: daarvoor pleit de Overloonse acteur Mike Weerts in een ludieke video op Instagram. De acteur roept premier Mark Rutte op om de avondklok in de provincie Brabant een kwartier later in te laten gaan.