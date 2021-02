Vertraging op A73 na ongeluk met vrachtwagen en personenauto

Sporthal ’t Hoogkoor in Boxmeer in beeld als prikloca­tie

22 januari BOXMEER - Sporthal ’t Hoogkoor in Boxmeer is in beeld als priklocatie voor het toedienen van het coronavaccin in deze regio. GGD Hart voor Brabant heeft, naast de bestaande vaccinatielocatie in Veghel, nog eens zeven nieuwe plekken in de regio aangewezen, waaronder Boxmeer.