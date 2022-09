Verwarring en ergernis door chaotische OV-staking: veel bussen rijden wel maar Maaslijn valt compleet uit

Sander Bosch (35) uit Cuijk had met de trein via Nijmegen naar Utrecht gewild. Voor zijn werk. Even na half acht springt hij maar weer op de fiets terug naar huis. ,,De staking in het streekvervoer had ik, in tegenstelling tot de NS stakingen niet op mijn netvlies. Nu thuis even kijken of de auto beschikbaar is. Ik moet naar Utrecht. Heb om tien uur een belangrijk overleg.”