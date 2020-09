Vijf Brabantse moorden in een maand tijd: ‘De drempel om met grof geweld een ruzie te beslechten steeds lager’

Toen recherchechef Toine van Loenhout woensdagavond hoorde over de dodelijke schietpartij in Boxmeer overwoog hij kort een andere politieregio om extra manschappen te vragen. Het was al de vijfde keer in een maand tijd dat er iemand in Oost-Brabant om het leven werd gebracht. „Dan heb je het over 30 tot 35 mensen die daar meteen mee aan de slag moeten: van de collega’s in de ‘witte pakken’ tot en met agenten die buurtonderzoek doen.”