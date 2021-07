Vissers gaan op jacht naar verdwaalde karpers in ondergelopen weiland bij Oeffelt

De zoektocht is gericht op karpers, maar ook op snoek, snoekbaars en voorns. ,,De grotere vissen die gewoonlijk in de Maas zwemmen, maar door het hoogwater buitenstrooms zijn geraakt”, vertelt de Gennepse sportvisser Tom de Bue. Hij is met Bart Vloet uit Wanroij coördinator voor de viszoekacties in deze regio. Gezocht wordt in Noord-Limburg (Gennep, Mook, Milsbeek) en het Land van Cuijk ofwel De Maasheggen. ,,Tot aan Grave aan toe”, aldus De Bue.