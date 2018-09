Vrachtwagenchauffeur (58) uit Boxmeer komt om bij ongeluk op A73

BOXMEER/ELSENDORP - De vrachtwagenchauffeur die donderdagnacht op de A73 verongelukte nadat hij achterop een pijlwagen was gereden, is 58 en komt uit Boxmeer. Bij transportbedrijf MKG Koeriers in Elsendorp, waar hij als uitzendkracht werkzaam was, heerst grote verslagenheid. ,,Zo werd het voor ons onverwachts een gitzwarte vrijdag."

De vrachtwagenchauffeur was donderdagnacht bezig met een order toen het helemaal misging. Door een nog onbekende oorzaak klapte hij met behoorlijke snelheid achterop een pijlwagen. Die stond daar om te waarschuwen voor werkzaamheden langs de snelweg.

De aanrijding gebeurde rond kwart voor twee op de A73, ter hoogte van het Limburgse Swalmen in noordelijke richting. De 58-jarige chauffeur raakte zeer ernstig gewond. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten: hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

'Afschuwelijk'

Dat hakt er stevig in bij zijn collega's. ,,Het is afschuwelijk", zegt bedrijfsleider Dick de Bruijn aangeslagen. Het is de eerste keer dat een chauffeur van MKG Koeriers verongelukt. ,,En hopelijk ook de laatste keer. We hopen dit nooit meer mee te maken, het is echt heel droevig."

Volgens De Bruijn was de chauffeur bezig met een nachtklus. Midden in de nacht kregen ze telefoon van een klant. ,,Hij vroeg zich af waar onze chauffeur bleef. Hij had op het GPS-systeem gezien dat de vrachtwagen al een half uur op de snelweg stilstond. Als je dan vervolgens de internetberichten voorbij ziet komen, weet je dat het foute boel is."

Duidelijkheid

Bij MKG Koeriers staan ze in nauw contact met de nabestaanden en de politie. ,,We hebben nog geen idee hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. We weten alleen dat hij met een behoorlijke kracht achterop die pijlwagen terecht is gekomen. Laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt en we dit vreselijke verlies een plekje kunnen geven."