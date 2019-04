Vriendengroep zorgt zelf wel voor pendelbussen tussen Boxmeer en Nijmegen

,,De timing om tijdens Koningsdag aan het spoor te gaan werken, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk”, zegt Ivo de Hoog namens de Boxmeerse vriendengroep BONI.



Volgens Frank van Dommelen van ProRail kon het niet anders. De komende week wordt op de Maaslijn een nieuw beveiligingssysteem in gebruik genomen.



,,Er zijn veel grote projecten in Nederland. Dit project op de Maaslijn doe je niet zomaar even tussendoor’’, verklaart hij.



De planning is met veel instanties gekozen. Eigenlijk kan het niet anders dan tijdens een schoolvakantie en je kan niet alles in de zomervakantie plannen. Ik snap dat het zuur is dat het nu tijdens Koningsnacht en -dag valt. Maar het ging niet anders.”