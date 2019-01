Vrouw gezocht die einde maakte aan mishandeling buschauffeur in Boxmeer

Schaatsba­nen in Cuijk en Boxmeer boeren goed

6 januari CUIJK/BOXMEER - De schaatsbanen in Cuijk en Boxmeer hebben dit schaatsseizoen meer bezoekers getrokken dan de voorgaande jaren. Ook al heeft Cuijk on Ice geen exacte cijfers, de inschatting is dat er zo'n 10 procent meer schaatsers de ijzers onderbonden.