Waarom Oranje Leeuwin Kika van Es zo naar het WK uitkijkt

Haast al haar dromen zijn al uitgekomen. Die van profvoetballer en international van het Nederlands elftal, van spelen in de Champions League tot het winnen van het Europees kampioenschap. Haar carrière is eigenlijk op 27-jarige leeftijd al geslaagd. Toch heeft Kika van Es bij de jaarwisseling genoeg wensen over. Voor de voetbalster van Ajax is het WK nog altijd een fantasie. Een die ze zich niet durft in te beelden.



Op trainingscomplex De Toekomst denkt ze liever aan het heden. Van Es blijft bij het ambitieuze en fiere Ajax, de machtigste voetbalclub van het land, een bescheiden Brabantse. Voor grootspraak is geen plek. ,,In Frankrijk staat een mooi toernooi voor de deur. Dáár wil ik bij zijn. Ik wil voor het eerst het WK meemaken. Ik moet daar alleen nu nog niet te veel aan denken. Die gedachten halen me uit de realiteit. Ik focus me juist op de weg naar het WK. Ik wil de komende zeven maanden alles uit mezelf halen.”



Haar verleden speelt daarbij een rol. De enige deelname van de Oranje vrouwen aan een WK doet terugdenken aan een zwarte periode. Het mondiale toernooi van drieënhalf jaar geleden in Canada miste Van Es nadat ze in april 2014 haar rechterbeen op twee plaatsen had gebroken. ,,Ik heb kracht en souplesse ingeleverd. Mijn rechterbeen is veel zwakker dan mijn linker. Ik moet continu oppassen voor overbelasting. Daarnaast is er nog het mentale stukje. Die blessure heeft voor een trauma gezorgd. Om het WK te spelen, moet mijn kop in orde zijn. Ajax is de ideale plek om daaraan te werken.”