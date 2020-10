Waarom vlucht deze automobilist na een ongeluk en ontsnapt na aanhouding uit politiewagen?

Het ‘Beugensch bier’ vloeit weer met stevige dame van 8,5 procent

21 september BEUGEN - Er is weer een Beugens biertje. Na 99 jaar. Vier mannen van De Brouwploeg blazen nieuw leven in het brouwersverleden van het dorp. Vrijdagavond presenteerden zij in Het Posthuis in Beugen Kaatje Tripel, een stevige dame met 8,5 procent alcohol.