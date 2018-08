Waarschuwing voor hoge zonkracht én smog: 'Onbeschermde huid verbrandt in 10 minuten'

DEN BOSCH - Zonaanbidders moeten maandag en dinsdag goed uitkijken. Buienradar waarschuwt voor een hoge zonkracht. Dat is de hoeveelheid ultraviolette straling van de zon, die zorgt dat de huid verbrandt en sneller veroudert en die huidkanker veroorzaakt.

De komende dagen ligt de zonkracht in Brabant waarschijnlijk rond de 7, waarbij de huid al na 10 minuten kan verbranden. Bij zonkracht 6 kan een onbeschermde huid na een klein half uur in de zon verbranden. De roodheid en pijn ontstaan echter pas uren later.

Schaduw opzoeken

Daarom kunnen mensen volgens deskundigen maar beter zo veel mogelijk de schaduw opzoeken, vooral tussen 12 en 15 uur, wanneer de zon op zijn hoogst staat en de zonnekracht het sterkst is.

Geadviseerd wordt om beschermende kleding, zonnehoed en een zonnebril te dragen. Gebruik ook een zonnebrandcrème en bouw tolerantie tegen de schadelijke effecten van de zon geleidelijk op.

Vitamine D

Maar helemaal uit de zon blijven? Dat hoeft nou ook weer niet. Het is algemeen bekend dat een beetje uv-straling van de zon goed voor je is; het zorgt ervoor dat ons lichaam vitamine D aanmaakt. Vitamine D is belangrijk voor gezonde botten en spieren en heeft mogelijk ook nog andere positieve effecten op de gezondheid.

Ook smog

Verder waarschuwt gezondheidsorganisatie RIVM dat heel Nederland dinsdag te maken kan krijgen met smog. In Brabant is er maandag al kans op smog door ozon. Wie gevoelig is voor de verontreinigde lucht krijgt het advies binnen te blijven en geen zwaar lichamelijk werk te doen.

,,De hoogste concentraties voor dinsdag worden in het oosten verwacht, voor het hele land geldt dat de luchtkwaliteit 'slecht' kan zijn. Woensdag wordt het beter, de luchtkwaliteit is dan in het ongunstige geval 'onvoldoende' maar dus niet meer slecht’’, aldus het RIVM.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Ook kunnen astmaklachten verergeren en irritatie ontstaan aan ogen, neus en keel.

Zonkracht