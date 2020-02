Wat doet de Koning van de Metworst eigenlijk met die halve varkenskop? ‘De wangetjes zijn het lekkerst’

update Gewonde bij steekpar­tij shoarma­zaak Boxmeer

11:18 BOXMEER - Bij een steekpartij aan het Raadhuisplein in Boxmeer is vrijdagavond een 49-jarige man uit Boxmeer gewond geraakt. Het is onduidelijk of de steekpartij nabij of in de shoarmazaak die daar ligt, plaatsvond.