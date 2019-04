Weer bosbrand in Brestbos bij Boxmeer

Wéér bosbrand in Land van Cuijk: grote brand bij Sambeek

20 april SAMBEEK - Opnieuw is er zaterdag een bosbrand ontstaan in het Land van Cuijk. In het bos langs snelweg A73 rondom de hondensportvereniging bij de Sambeeksedijk in Sambeek is een grote brand in het bos ontstaan. Het vuur spreidt zich uit over een gebied van een paar hectare.