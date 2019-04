Wéér bosbrand in Land van Cuijk: grote brand bij Sambeek

Diverse brandweerkorpsen uit de regio bestrijden het vuur. Zij verwachten nog uren bezig te zijn met bluswerkzaamheden. Door het korps uit de plaats Zeeland wordt een groot watertransport aangelegd. Ook is er een ambulance opgeroepen. Bij de brand is veel rookontwikkeling ontstaan. Hoe groot de schade is, is vooralsnog niet bekend.

Verhoogd risico

Het is de derde brand die deze zaterdag ontstaan is in het gebied. Eerder ontstond er zaterdagmiddag al een brand op de Vennenweg in Maashees. Niet veel later moesten korpsen van Oeffelt en Haps uitrukken voor een bermbrand aan de Hertraksestraat in Sint Agatha. Vrijdagmiddag nog ging een stuk van het Brestbos in Boxmeer in vlammen op.