Weer brand in schildersbuurt Boxmeer: ‘Oh nee, toch niet alweer. Het was juist even rustig’

Nieuw hoogspan­nings­sta­ti­on in Boxmeer eerste stap in oplossen overspan­nen net in Brabant

BOXMEER - Gaat het nieuwe hoogspanningsstation in Boxmeer het probleem met het overspannen net in Brabant oplossen? In Boxmeer werd woensdag officieel een hoogspanningsstation in gebruik genomen dat kan helpen, maar nog niet dé oplossing is.

15 september