Weeze: morgen zes vluchten geschrapt door staking piloten Ryanair

Noodkaart? Hulpverle­ners kijken er in Boxmeer niet naar

10:33 BOXMEER - Een kaart voor in de meterkast waarop je kunt invullen wie in geval van nood gewaarschuwd moet worden en waar de medische gegevens van de bewoner(s) op staan, zo'n kaart krijgen de inwoners van de gemeente Boxmeer. Opvallend: hulpverleners in de regio zitten er niet op te wachten.