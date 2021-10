Weldoener, superondernemer of oplichter? Hoe de man achter een geflopt kankerziekenhuis in Boxmeer in de cel belandde

Zorgonder­ne­mer De Lange raakt huis, auto en geld kwijt

30 oktober BOXMEER - Lex de Lange, initiatiefnemer van kankerziekenhuis Hansa in Boxmeer, is naast zijn failliet verklaarde bedrijven nu ook zijn huis, auto en het geld op privé bankrekeningen kwijt. Het gaat in totaal om een bedrag van enkele tonnen.