Wie is toch die gezellige handelaar achter Martien Meiland?

Er is iets wonderlijks aan de hand met de reputatie van Jos van Katwijk uit Overloon, die trouwens beter bekend is onder zijn artiestennaam: Jos met Stijl.



Ga maar na.



Geboren en opgegroeid in Sint Anthonis, sportcafé en restaurant gehad in Venray, en nu alweer jaren een winkel in Overloon: Jos met Stijl. Maar hij kan dus lezingen houden voor zalen vol KBO-vrouwen, hij kan over de Overloonseweg zoeven in zijn smurfblauwe kever, maar de klanten? Die komen uit Amsterdam of Rotterdam of Utrecht. Allemaal. ,,Nou ja, bijna allemaal.’’



Dat was al zo vóór hij jurylid werd in Cash or Trash, de tv-show (SBS6) met presentator Martien Meiland waarin Nederlanders proberen spullen te verkopen aan een panel handelaren. Het is een soort kruising tussen Tussen Kunst en Kitsch en Dragons’ Den. Woensdag was de laatste aflevering, maar vrijdag werd bekend dat er een tweede seizoen komt.