Winkeldieven opgepakt, maar in Overloon ‘is de rek eruit’ als het over het azc gaat

Winkeldiefstallen en de bijbehorende overlast, daar worden de mannen (21, 23, 25 en 26 jaar) verantwoordelijk voor gehouden. De vier wonen op het asielzoekerscentrum. Waar de diefstallen zijn gepleegd en hoeveel dat er waren, is niet bekend gemaakt.



,,Het gebeurt wel eens, dat er iets gestolen wordt en dat is altijd vervelend’’, zegt directeur Jan Verbeeten van supermarkt Plus Verbeeten in Overloon. Maar van een golf van opluchting onder winkeliers in Overloon heeft hij nog niets gemerkt, zegt hij. ,,Ik wil het zeker niet kleiner maken dan het is. Maar je ontkomt er ook niet aan, als supermarkt.’’