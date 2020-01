Winterse geboortegolf in ZooParc Overloon: ‘Super mooi’

De afgelopen weken mocht de dierentuin zestien jonge dieren verwelkomen. De vogels waren er als eerste bij deze winter. Het begon in december met vier pinguïns en zeven zwarte zwanen. Hierna mocht de kangoeroe niet achterblijven. Eind december stak het jonkie zijn kopje voor het eerst uit de buidel. In januari kreeg de geboortegolf een vervolg. In het begin van het nieuwe decennium werden vier capybara's geboren. En dit is volgens de dierentuin pas het begin. In de lente verwachten ze nog een jonge brazzameerkat en een kameeltje.

Zwanen in de war

De meeste dieren liggen volgens de dierentuin op schema. ,,De kangoeroe komt bijvoorbeeld uit Australië. Hun biologische klok is omgedraaid. Voor hen is het nu zomer.’’ ,,De pinguïns kunnen het hele jaar eieren leggen. Ze vinden het alleen niet zo leuk als het regent. Maar dat weerhoudt ze er niet van om jongen te krijgen’’, zegt woordvoerder Linda Engels. Tot nu toe zijn alleen de zwanen uitzonderlijk vroeg met hun pullen. ,,Normaal krijgen zij in maart jongen. We kunnen ze natuurlijk niet vragen of het door de zachte winter komt, maar het lijkt er wel op.’’ Ook hebben zij veel meer jongen gekregen dan normaal.

‘Het is super mooi’

,,Het is altijd een verrassing hoeveel dieren er worden geboren. Je ziet bij de vogels wel hoeveel eieren ze leggen. Maar het is altijd afwachten hoeveel er uit komen en hoeveel er overleven.’’



,,Bij de kangoeroe weet je trouwens nooit. Dan komt er opeens een kopje uit de buidel steken. Ze worden heel vroeg geboren. Het kleine wurmpje kruipt dan de buidel in en daar zien wij niets van’’, zegt Engels.



General manager Roel Huibers geniet van de alle nieuwe aanwinsten. ‘Het is super mooi om al die jonge dieren te zien. Dat went nooit, het blijft genieten’, laat hij in een persbericht weten.