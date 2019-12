Wordt deze fabriek nog groter? Maashees schrikt zich rot van de mogelijkheden

Een blok van 175 lang, met een hoogte van 50 meter aan de oevers van de Maas. In Maashees zijn de omwonenden van het diervoederbedrijf Havens zich rot geschrokken toen ze het door de gemeente Boxmeer ingediende bestemmingsplan voor Maashees zagen.



Bezwaren tegen de bouw van twee silo’s met een hoogte van 50 meter waren er al, maar nu duidelijk is dat er met het nieuwe bestemmingsplan mogelijkheden zijn om een veel groter deel van het bedrijf te bebouwen, zijn er veel meer die bezwaar aantekenen.



Een oproep op de site van de dorpsraad Maashees leverde, in twee dagen tijd, zestig reacties op.



,,We kwamen er bij toeval achter dat het bestemmingsplan ter inzage was gelegd”, zegt Henri Donath namens de geschrokken omwonenden. ,,Het was door de gemeente volgens de regels gepubliceerd in een weekblad, maar dat blad wordt hier in Maashees niet bezorgd.”