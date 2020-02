‘Ze zien los!’: de legendarische Metworstrennen van Boxmeer zijn begonnen

Niet iedereen kan zo maar meedoen. Aan de start mogen alleen ongehuwde jongens, geboren in de gemeente Boxmeer, en getogen en woonachtig in het dorp Boxmeer meedoen. Het oudst bekende reglement van de race stamt uit 1740. Dit wordt als het oprichtingsjaar van vereniging De Metworst gezien.



Hoewel de race met carnaval wordt gehouden en de kijkers veelal vrolijk zijn uitgedost, is de wedstrijd een serieuze aangelegenheid.



De traditie van de Metworstrennen in Boxmeer is sinds maart 2015 opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.