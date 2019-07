Zeer grote brand in loods van bloembollenbedrijf in Beugen

Directeur Overloon: ‘Oorlogsmu­se­um bij hitte onder­gronds’

24 juli OVERLOON - Als de zomers in de jaren die volgen steeds weer langdurige hitte brengen, dan moet Oorlogsmuseum Overloon serieus kijken naar manieren om bezoekers te trekken. Feit is dat die bij hitte wegblijven. Een manier is, volgens museumdirecteur Erik van den Dungen, om ‘ondergronds te gaan’: de collectie onderbrengen in de kelders waar het een stuk koeler is.