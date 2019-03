Zeer zeldzaam anti-tankvoertuig verwoest bij brand in Sambeek; schade loopt in de tonnen

De brand woedde in een schuur van het bedrijf Uyen Zonnewering & Kozijnen. De tank was eigendom van Michel Uyen en de vrijwilligersgroep ACES. Zij restaureren voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en tonen die aan het publiek. ,,Met dit model waren we al zo’n vier jaar bezig. Er gaat ontzettend veel tijd in zitten, zeker omdat we het helemaal zelf hebben opgebouwd. Daarnaast is het vinden van de juiste onderdelen ontzettend moeilijk. Soms kom je uit bij een handelaar in Slovenië en dan moet je ‘even’ op en neer.”



De Nashorn werd door Duitsland in 1943 geïntroduceerd. Oorspronkelijk heette de tank Hornisse (horzel), maar die naam heeft Hitler laten veranderen in neushoorn. De twee overgebleven exemplaren staan in oorlogsmusea in de Verenigde Staten.



Dat het om een bijzonder model gaat, weet ook Erik van den Dungen, directeur van Oorlogsmuseum Overloon. ,,Ik heb nog nooit een exemplaar van dichtbij gezien. Het restaureren van een zeldzaam model kost ontzettend veel tijd. Je moet de wereld afvliegen om de juiste onderdelen te vinden. Bij een normale tank praat je als je het over de waarde ervan hebt al snel over een ton, ik denk dat je bij de Nashorn richting een half miljoen gaat. En dan hebben we het over de ondergrens.”