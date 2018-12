Zes arrestaties, een gewonde na grote vechtpartij op azc in Overloon

Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis per 1 januari 2022 één gemeente

14:12 BOXMEER - Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis vormen per 1 januari 2022 één grote gemeente. Daar is dinsdagochtend door de colleges van de drie gemeenten tijdens een gezamenlijke vergadering in Boxmeer het startsein voor gegeven. Dat is een jaar eerder dan aanvankelijk werd voorgenomen.