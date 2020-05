ZooParc in Overloon gaat weer open

Twee inwoners Boxmeer overleden aan coronavi­rus, geen nieuwe opnames

15:13 BOXMEER - In Boxmeer zijn afgelopen weekeinde twee coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Het totaal aantal inwoners waarvan vaststaat dat ze zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het virus is gestegen naar 26. In de overige gemeenten in het Land van Cuijk en Gennep zijn geen nieuwe slachtoffers gemeld.