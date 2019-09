‘Zorg kan straks niet zonder arbeidsmigranten’

Proces vermeende wietkweker Beugen moet over

31 augustus DEN BOSCH / BEUGEN - De rechtbank in Den Bosch had een man uit Weeze niet mogen veroordelen voor het opzetten van een grote hennepkwekerij in Beugen, terwijl diens advocaat niet eens op de hoogte was van de rechtszitting. Dat heeft het Bossche gerechtshof besloten.