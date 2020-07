Zorgcentra Pantein niet meer direct helemaal op slot

Is dat even vet kicken voor het Boxmeerse Angels Rule: halve finale wacht op tv

24 juli BOXMEER - De vocalisten van Angels Rule hebben de tijd van hun leven. Hun eerste optreden bij SBS-zangwedstrijd We Want More zorgde voor een stortvloed aan vreugdeberichten. Op 31 juli zijn ze weer op tv, want dan zendt SBS 6 hun halve finale uit. De eerste halve finale is vanavond op tv.