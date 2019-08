‘Zorgen om bewoners zorgcentrum Boxmeer door bever’

Website kermissen gemeente Boxmeer op zwart uit angst voor privacy-claims

6 augustus BOXMEER - De website van de kermissen in de gemeente Boxmeer is uit de lucht gehaald. Dat heeft de gemeente zelf gedaan nadat er opmerkingen waren gemaakt over de privacywet. Op de site waren foto's geplaatst van mensen aan wie vooraf geen toestemming is gevraagd. Om straks niet met allerlei claims te worden geconfronteerd, is besloten de website op zwart te zetten.