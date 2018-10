Zorgondernemer De Lange raakt huis, auto en geld kwijt

Boxmeerse Renuka van Gaal de Kunder schrijft een boek als wederge­boor­te

27 oktober BOXMEER - Haar lach, haar levenslust, haar positieve instelling. Wie Renuka van Gaal de Kunder (36) uit Boxmeer kent, kan nauwelijks vermoeden dat ze een pijnlijk verleden heeft. Geadopteerd, afgewezen, gepest en in elkaar geslagen en gediscrimineerd. Haar inzet voor de nieuwe speeltuin in Overloon en haar positieve instelling als sportinstructrice. De buitenkant kwam niet overeen met haar gevoel. Tot voor kort. Renuka van Gaal schreef alle ellende van zich af. Het boek Over leven voelde als een wedergeboorte. ,,Ik kan eindelijk van mezelf houden, mezelf een schouderklopje geven”, zegt ze in de week dat haar boek uitkomt.