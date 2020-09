Zware buit: dieven stelen container vol betonijzer in Boxmeer

Medewerkers van het Boven-Leeuwense sloopbedrijf De Ruiter ontdekten de diefstal zaterdagmorgen, nadat ze hun werkplek aan de Raamstraat vrijdagnamiddag hadden verlaten. ,,Omdat we er bijna klaar zijn, hadden ze de bouwhekken al weggelaten”, zegt mede-eigenaar Richard de Ruiter. ,,Maar er stonden wel van die legoblokken van 800 kilo per stuk als versperring. Die hebben ze met een spanband aan de kant geschoven.”

6.000 euro

Zijn onderneming sloopt er de vloeren van een voormalig varkensbedrijf, pal aan de rand van bedrijventerrein Saxe Gotha, aldus De Ruiter. Hij hoopt dat ondernemingen in de buurt camerabeelden hebben van de diefstal. ,,Mij is zoiets nog nooit overkomen, maar ik hoor in het ‘veld dat het in Nederland wel vaker voorkomt. Dat ijzer levert normaal gesproken wel 3.000 euro op. Een container is net zo duur, dus het is een schadepost van 6.000 euro.”