Zwart geschminkte, met mes bewapende man overvalt Jan Linders in Boxmeer

27 coronabe­smet­tin­gen in twee weken in het Land van Cuijk en Gennep, daling nieuwe gevallen zet door

15:39 MAASLAND - Uit Gennep en gemeentes in het Land van Cuijk belanden nog nauwelijks inwoners met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Sint Anthonis blijft in deze regio koploper met 18 opnames. In twee weken tijd kwamen er daar vier nieuwe gevallen bij.