1 april: Efteling laat baby's toe in de Python

Boeren mogen 'slechts twee jaar' meer mest uitrijden na fraude en gesjoemel

26 maart DEN HAAG/ BORCULO - Nederlandse boeren mogen ook de komende twee jaar meer mest uitrijden dan volgens Europese regels is toegestaan. Dat is twee jaar minder dan waarop het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had ingezet, want minister Carola Schouten pleitte in Europa voor een ontheffing van vier jaar.