10 jaar nadat hij moest onderduiken is Ismaël eindelijk thuis in Lage Zwaluwe: ‘Dit dorp houdt van me’

CDA Hilvaren­beek roept op tot burgerlij­ke ongehoor­zaam­heid: ‘Doorgaan met bouwen in Gelderak­kers’

HILVARENBEEK - Het CDA in Hilvarenbeek roept wethouder Piet Machielsen op om ‘burgerlijk ongehoorzaam’ te zijn. Hoewel de provincie waarschuwt dat woonwijk Gelderakkers 2 mogelijk niet aan de stikstofregels voldoet, moet de bouw van huizen daar gewoon doorgaan. ,,Wij vinden dat we hier over de grens kunnen”, zegt fractievoorzitter Jan van de Wouw.