100.000 euro aan gestolen merkkleding gevonden in loods in Bakel

Tbs-pa­tiënt die eigen zoon ontvoerde in Oss moet terug naar de kliniek

DEN BOSCH/OSS ,,Zodra hij meer vrijheden krijgt, gaat het mis.” Die conclusie trok de Bossche rechtbank deze week in de zaak tegen een 43-jarige tbs’er, Lex van den B., die in 2013 in Oss zijn vriendin en vader mishandelde en zijn eigen zoon ontvoerde. De rechters stuurden de man terug naar de tbs-kliniek.