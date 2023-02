1400 scholieren leggen 4200 bezoeken af tijdens Jongeren Bedrijvendag

OSS - Ontzag en bewondering. Dat hadden de leerlingen van het VMBO en Havo/VWO in Oss dinsdag voor de mobiele kranen van Spierings in Oss. De leerlingen waren er op bezoek in het kader van de Jongeren Bedrijvendag, die dinsdag voor de zevende keer gehouden werd. Spierings was een van de 97 bedrijven die bezoek kreeg.

Alle 1400 deelnemende leerlingen uit Oss en omgeving bezochten dinsdag - per fiets en in veiligheidshesjes gestoken - ieder drie bedrijven die min of meer passen bij hun toekomstig schoolprofiel. In totaal werden er dinsdag zo'n 4200 bezoeken afgelegd. De 97 deelnemende bedrijven zetten hun deuren wagenwijd open voor de scholieren. Ook vanwege enig eigenbelang: want zij zijn ook altijd naarstig op zoek naar nieuwe medewerkers.

Kijkje in de keuken

De Lionsclub Oss nam in 2016 het initiatief tot de dag. Doel is om jongeren kennis laten maken met beroepen in de echte praktijk door een kijkje in de keuken van een echt bedrijf. En de bedrijven kunnen de jongeren (en hun docenten) laten zien hoe mooi het werken in de sector is. De dag wordt mogelijk gemaakt door de 97 deelnemende bedrijven, Lionsclub Oss, Talentencampus en de gemeenten Oss en Bernheze.

Een keur aan bedrijven in Oss, Bernheze en Schaijk werd er dinsdag bezocht. Uiteenlopend van Josina Bloemen tot en met Rev’it, dat motorkleding produceert. En van Top Oss tot Tuincentrum Meijs in Heesch. Of van autobedrijf Huiskes tot Apotheek Hofsteede. Nieuwe deelnemers dit jaar waren de ziekenhuizen Raboud UMC en Bernhoven.