18-jarige zonder rijbewijs zwaargewond nadat hij met auto tegen boom rijdt

De politie denkt dat de tiener ongezien de auto van een bekende mee had genomen. Hij verloor rond 02.30 uur op het Steenpad de macht over het stuur en botste tegen een boom. De auto kwam midden op de weg tot stilstand.



De brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Hij moest door de brandweer uit de auto bevrijd worden. De trauma-arts deed een korte controle en is vervolgens doorgevlogen.



De 18-jarige is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Er is bloed afgenomen voor een controle op alcohol en drugs.