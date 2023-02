18 nieuwbouwwoningen op plek oude Mattheusschool in Galder

Lola Nouwens maakt ‘kanker­kaar­ten’: ‘Ik wil de kramp rond het woord kanker weghalen’

BOXTEL - Zaterdag is het Wereldkankerdag. Elk jaar krijgen meer dan 120.000 mensen in Nederland te horen dat ze kanker hebben. Dat overkwam ook Lola Nouwens uit Boxtel. Ze ontwikkelde een serie ‘kankerkaarten’ met stevige teksten. Precies waar ze behoefte aan had toen ze ziek was.

13:00