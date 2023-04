2,5 miljoen euro voor renovatie en verbouwing dorpshuis Stampersgat

Fors meer soa’s vastge­steld in Zuid­oost-Bra­bant, Eindhoven trekt meer geld uit om te testen

EINDHOVEN - Het aantal vastgestelde soa’s (seksueel overdraagbare aandoeningen) in Zuidoost-Brabant is vorig jaar fors toegenomen. De GGD krijgt van de gemeente Eindhoven dan ook extra geld om er in de regio meer op te kunnen testen.