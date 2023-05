21 bestuurders testen positief op drugs bij grote controle bij festival Harmony of Hardcore in Erp

Iraanse kunstenaar uit Meeuwen exposeert voor het eerst in Nederland: ‘Kunst geeft zin aan mijn leven’

MEEUWEN/DUSSEN - ,,Als ik bezig ben met schilderen, geniet ik.” De Iraanse Shirin Pourmalek spreekt nog niet 100 procent foutloos Nederlands, maar als het over schilderen gaat komt ze prima uit haar woorden. De 35-jarige inwoner van Meeuwen is een van de kunstenaars die binnenkort een groepsexpositie houden in Dussen.