247 ouderen krijgen te weinig vaccin toegediend: ‘boosterfout’

In plaats van de benodigde 0,25 milliliter kregen de 70-plussers slechts 0,15 milliliter van het vaccin Moderna ingespoten. Dat gebeurde op vrijdag 4 maart op de vaccinatie locatie Breda International Airport in Bosschenhoofd.

,,Per abuis zijn spuiten en naalden verwisseld. Hierdoor kwam de verkeerde naald op de spuit waardoor er vaccin achterbleef”, aldus GGD-woordvoerster Linda Vlamings die de fout zeer betreurt, maar benadrukt dat de ouderen zich ‘absoluut geen zorgen hoeven te maken’ over eventuele schade voor hun gezondheid. In overleg met het RIVM is besloten om de 247 ouderen opnieuw te laten vaccineren. Zij krijgen hierbij alsnog de 0,25 milliliter toegediend. Er is geen gevaar, zegt Vlamings, dat de 70-plussers hierdoor teveel ent-vloeistof binnen krijgen. ,,Het blijft binnen de maximale dosis.”

Met de meeste ouderen is inmiddels contact geweest over de fout. ,,We zijn direct begonnen om mensen te bellen en te mailen. Er is uitgelegd wat er mis is gegaan, waarbij uiteraard excuses zijn gemaakt. De eerste groep is inmiddels opnieuw geprikt”, aldus Vlamings.