27ste Aangespannen Dag in Gilze: Zelfs aan een ambulance voor paarden is gedacht

Verwarde Ossenaar (29) halluci­neer­de en ontstak de brand waarbij zijn kat om het leven kwam

DEN BOSCH/OSS - ,,Ik dacht die avond mensen voor mijn appartement te zien. Mensen waarvoor ik bang was. Ik wilde ze afschrikken door mijn gordijnen in de fik te steken.” Het vuur in de woning van de 29-jarige Ossenaar aan de Oude Litherweg sloeg vervolgens wild om zich heen. Zijn kat stierf, een gezin dat boven hem woonde kon net op tijd ontsnappen.