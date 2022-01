28-jarige lerares liet het leven in een kettingbotsing: ‘Ze was onderweg naar haar grote liefde’

Een 44-jarige plaatsgenote van het slachtoffer raakte op 3 november 2020 in een Toyota naar eigen zeggen onwel bij de afslag richting Waalwijk Centrum. Ze had zwarte vlekken voor haar ogen, waarop ze naar rechts reed.



Ze wilde haar auto veilig rechts van de weg parkeren, maar op die plek was helaas geen vluchtstrook. Daardoor moest ze haar auto deels op de weg tot stilstand brengen. De 28-jarige Tilburgse kon op tijd stoppen, mede doordat de vrouw die onwel werd haar alarmlichten nog had kunnen aanzetten.