32 zieke bomen aan de Spoorlaan plat, herplant moet nog even wachten

Dit is waarom regisseur Stef kiest voor Boxmeer als decor voor zijn nieuwe film over de toeslagen­af­fai­re

Het Weijerpark en buurtaccommodatie De Driewiek in Boxmeer en het gemeentehuis in Cuijk. Van 9 tot en met 14 september dienen die locaties als achtergronddecor in een Nederlandstalige film die hier geschoten wordt. Thema is de toeslagenaffaire.